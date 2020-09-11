العراق.. القضاء على أربعة متزعمين من”داعش” الإرهابي

قضت القوات العراقية اليوم على أربعة من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي بينهم انتحاريان في سامراء شمال العاصمة بغداد.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن خلية الإعلام الأمني العراقية قولها في بيان إن قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام تمكنت من خلال كمين محكم من قتل أربعة من أهم قيادات عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء مشيرة إلى أن “اثنين منهم كانا يرتديان أحزمة ناسفة”.

وكانت القوات العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم القضاء على إرهابيين اثنين واعتقال 16 آخرين في عمليتين أمنيتين منفصلتين بمحافظتي نينوى وكركوك شمال العراق.

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