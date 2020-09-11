شولغين: “حظر الأسلحة الكيميائية” لم تتسلم أي شيء بخصوص نافالني

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن الأمانة الفنية للمنظمة لم تتسلم حتى الآن من ألمانيا نتائج فحوص المعارض الروسي ألكسي نافالني.

وقال شولغين في حديث لقناة روسيا 24 اليوم: “أكدوا لنا مرة أخرى أن الأمانة الفنية للمنظمة لم تتلق حتى مساء اليوم أي شيء من الجانب الألماني، لا نتائج التحاليل ولا أي مواد تتعلق بهذه القضية”.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت أمس أنها سلمت نتائج فحوصات نافالني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن موسكو ليس لديها ما تخفيه بشأن حادثة نافالني وهي في الوقت نفسه لم تحصل حتى الآن من الجانب الألماني على معلومات جديدة.

طباعة