الدفاع الروسية: إرهابيو (جبهة النصرة) يعدون لاستفزازات بأسلحة كيميائية في إدلب لاتهام الجيش السوري

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن استعدادات يقوم بها إرهابيو “جبهة النصرة” لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية بريف إدلب الجنوبي لاتهام الجيش العربي السوري.

وقال رئيس مركز التنسق الروسي الجنرال ألكسندر غرينكيفيتش في بيان اليوم أن مركز التنسيق الروسي تلقى معلومات عن قيام إرهابيي “جبهة النصرة” بالإعداد لاستفزاز باستخدام مواد سامة في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأوضح غرينكيفيتش أنه وفقاً للمعلومات فإن الإرهابيين يخططون للقيام بتصوير الاستفزازات في منطقة جبل الزاوية بمشاركة مراسلين أجانب لنشرها لاحقاً على الانترنت ووسائل الإعلام لاتهام الجيش السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية.

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