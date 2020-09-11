العفو الدولية تدعو لإزالة المستوطنات ووضع حد لانتهاكات الاحتلال

أكدت منظمة العفو الدولية أن أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين تقتضي إزالة المستوطنات الإسرائيلية ووضع حد لانتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

ونشر الحساب الرسمي لمنظمة العفو الدولية على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: “يجب أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي”.

وأضافت المنظمة أنه “لا يمكن لأي اتفاق أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي”.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة قضم الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها الحقيقيين وبناء وحدات استيطانية جديدة عليها ورفض إيقاف عملية الاستيطان ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية ذات الصلة

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