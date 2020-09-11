الاحتلال الأمريكي يدخل 40 آلية محملة بالأسلحة والمواد اللوجيستية إلى الحسكة

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي معدات عسكرية ولوجيستية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة قادمة من شمال العراق.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال الأمريكي أدخل رتلا مكونا من 40 آلية إلى الأراضي السورية بحماية طيران الاحتلال الأمريكي والذي يقوم بتمشيط المنطقة قبل وأثناء مرور الرتل في مناطق انتشار ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية مئات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجيستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها في منطقة الجزيرة السورية.

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