3،8 أطنان مربيات فاسدة في قبضة التموين قبل أن تصل موائد مستهلكيها

مركزان الخليل

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن عناصر حمايتها ضبطت معمل كونسروة في مدينة القطيفة ( بلدة حلا ) لديه ٢٤ برميلاً زنة الواحد ١٢٥ كغ من المشمش والتين، نصف المصنع متعفن ورائحته كريهة ومتغير القوام وكذلك ٤ براميل وزن البرميل ٢٠٠ كغ من التين البرشت منتهية الصلاحية حسب بطاقة الإنتاج على البرميل وبذلك تكون الكمية المصادرة بحدود 3،8 أطنان حيث نظم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وحجزت المواد الفاسدة لإتلافها وفق الأصول القانونية وسيتم استكمال باقي الإجراءات القانونية بقصد ملاحقة المتعاملين مع المعمل وإحالتهم إلى القضاء بجرم ارتكاب المخالفات الجسيمة والتلاعب بالمادة.

من جانب آخر أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق المهندس لؤي سالم أن عمليات المراقبة من قبل عناصر حماية المستهلك مستمرة على مدار الساعة، حيث استطاعت اليوم ضبط أكثر من 12 مخالفة جسيمة، أبرزها معمل مربيات وقمر الدين في مدينة القطيفة وحيازته مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية. ومعمل آخر للصناعات الغذائية لقيامه بأعمال الغش بذات البضاعة، وحيازة مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في منطقة الكسوة وسقبا.

إضافة لضبط معمل للدهانات يقوم بغش البضاعة باستخدام مواد فاسدة ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام، حيث تم إغلاق المعامل المخالفة وإحالة المخالفين إلى القضاء بعد تنظيم الضبوط التموينية اللازمة.

ودون أن ننسى أعمال المراقبة وضبط المخالفات في قطاع رغيف الخبز، حيث تم تسجيل عدة مخالفات ومعالجتها وفق الأصول القانونية مع مراعاة حالة الازدحام والطلب المتزايد على رغيف الخبز.

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