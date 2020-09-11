مقاتلة روسية تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود

اعترضت مقاتلة روسية من طراز “سو 27” طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم “رصدت وسائل الدفاع الجوي هدفين طائرين يقتربان من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود.. وانطلقت مقاتلة من طراز “سو 27″ تابعة لقوات الدفاع الجوي بالمنطقة الجنوبية لاعتراضهما”.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية قام بالتعرف إلى الطائرتين وتبين أنهما طائرة دورية من طراز “ار سي 135″ وطائرة من طراز”بي 8 بوسيدون”.

وكانت مقاتلة روسية اعترضت في وقت سابق اليوم طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس.

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