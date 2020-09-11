فرز ثلثي أصوات الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية الإيرانية

أعلنت لجنة الانتخابات في إيران إغلاق مراكز الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات النيابية وفرز أكثر من ثلثي أصوات الناخبين.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم لجنة الانتخابات إسماعيل موسوي قوله للصحفيين اليوم إنه تم الانتهاء من فرز أكثر من ثلثي الأصوات في الدوائر الانتخابية ويجري تجميع النتائج في اللجان الرقابية في المحافظات قبل أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية من قبل لجنة الانتخابات.

وأضاف المتحدث إن المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية ستقود إلى انتخاب 10 نواب يدخلون البرلمان بعد الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.

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