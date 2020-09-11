الصحة: 65 إصابة جديدة بـ كورونا و15 حالة شفاء و3 وفيات
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 15 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة .
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3476 شفيت منها 812 وتوفيت 150 حالة.
توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة 11 أيلول ٢٠٢٠ :
الإصابات:
30 في حلب
21 في دمشق
3 في دير الزور
2 في حمص
2 في ريف دمشق
1 في حماة
1 في طرطوس
حالات الشفاء:
7 في دمشق
2 في اللاذقية
2 في حمص
2 في حلب
1 في حماة
1 في طرطوس
حالات الوفاة:
2 في دمشق
1 في حلب
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