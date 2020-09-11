الصحة: 65 إصابة جديدة بـ كورونا و15 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية، وشفاء 15 حالة، ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة .

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3476 شفيت منها 812 وتوفيت 150 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الجمعة 11 أيلول ٢٠٢٠ :

الإصابات:

30 في حلب

21 في دمشق

3 في دير الزور

2 في حمص

2 في ريف دمشق

1 في حماة

1 في طرطوس

حالات الشفاء:

7 في دمشق

2 في اللاذقية

2 في حمص

2 في حلب

1 في حماة

1 في طرطوس

حالات الوفاة:

2 في دمشق

1 في حلب

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