195 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي 195 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ونقلت وكالة أنباء سبأ اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قوله في بيان اليوم إن “من بين خروقات قوى العدوان استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وتحليق خمس طائرات حربية في أجواء كيلو16 ومدينة الحديدة والمنظر وتحليق عشر طائرات تجسسية في أجواء حيس ومدينة الحديدة والدريهمي وسبع غارات لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين والدريهمي و133 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

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