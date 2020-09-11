عشرات الفلسطينيين يتضامنون مع الأسرى في معتقلات الاحتلال

شارك عشرات الفلسطينيين في بلدة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية اليوم بوقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وتنديدا بجرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحقهم وخاصة الإهمال الطبي المتعمد.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في منطقة سوق الشعب وسط بيت ساحور أكدوا تضامنهم مع الأسرى في معتقلات الاحتلال ولا سيما الأسيرين المضربين عن الطعام عبد الرحمن شعيبات وماهر الأخرس اللذين باتت حياتهم مهددة بالخطر وسط إهمال طبي متعمد.

وطالب المشاركون المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الأسرى والإفراج عن كبار السن والنساء والاطفال والمرضى منهم.

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