الجيش الإيراني يطلق تحذيرات لطائرات مسيرة أمريكية

أعلن الجيش الإيراني اليوم انه أطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة أمريكية اقتربت من منطقة مناورات يجريها شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي مؤكداً أن الطائرات الأمريكية أجبرت على الابتعاد بعد تلقيها التحذيرات.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن شهرام إيراني المتحدث باسم مناورات “ذو الفقار99” الإيرانية التي انطلقت صباح أمس قوله إن قوات الدفاع الجوي في الجيش أطلقت تحذيرات لطائرات أجنبية وطلبت منها الابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات موضحاً أن وحدات القوات الجوية والبحرية بما فيها طائرات “بي 3 اف واف 27” وطائرات استطلاع وجهت تحذيرات للقوات الأجنبية لمغادرة منطقة المناورات.

وأشار إيراني إلى أن “طائرات الاستطلاع الأمريكية كانت تعمل على جمع المعلومات من منطقة المناورات” مؤكداً أنها “أجبرت على مغادرة المنطقة بعد إدراكها استعداد منظومات الرصد والمراقبة والدفاع الإيرانية” لصدها حيث تم إرسال طائرة كرار المسيرة من قبل قوة الدفاع الجوي لملاحقة طائرات الدرون الأمريكية.

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