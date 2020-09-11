النظام التركي يسجن برلمانية من حزب معارض عشر سنوات

أصدرت إحدى المحاكم التابعة للنظام التركي اليوم حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق البرلمانية رمزية طوسون من حزب الشعوب الديمقراطي المعارض وذلك استمراراً لحملات هذا النظام الممنهجة بقمع الحريات وكم الأفواه وزج المعارضين في السجون.

ونقلت رويترز عن محرم شاهين محامي طوسون قوله إن موكلته اتهمت بمعالجة جرحى من أعضاء حزب العمال الكردستاني خلال اشتباكات في منطقة سور بديار بكر عام 2016 مضيفاً “أنه لا يوجد دليل يدعم الحكم فهو مبني على أقوال انتزعت بالقوة من أفراد كانوا هناك خلال تلك الفترة.. طوسون كانت تعيش في المنطقة ولم تكن لديها خبرة في علاج الجرحى”.

وسجن نظام رجب طيب أردوغان كلاً من ليلى جوفين وموسى فاريسوجولاري من حزب الشعوب الديمقراطي وأنيس بربراوغلو من حزب الشعب الجمهوري بعد أن جردهم من حصانتهم البرلمانية في حزيران الماضي عقب أن أدانت محاكم الاستئناف بربراوغلو بذريعة الكشف عن أسرار حكومية وجوفين وفاريسوجولاري بزعم ارتباطهما بحزب العمال الكردستاني.

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