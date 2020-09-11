فلاحون يطالبون بتحسين الكهرباء دعماً للزراعة وخفض التكاليف

درعا - وليد الزعبي

على اعتبار محافظة درعا زراعية بامتياز فإن دعم هذا القطاع عبر تأمين مستلزمات زيادة الإنتاج وتخفيض تكاليفه على المزارع والمستهلك في آن معاً يعد من الضرورات الملحة، وفي هذا الإطار هناك مطالب بتحسين واقع الكهرباء في المحافظة أسوة بالمناطق الصناعية واستثنائها من التقنين.

وخلال لقاءات (تشرين) مع عدد من الفلاحين أشار المزارع محمد الريابي ولديه 400 دونماً من محاصيل البطاطا والخضراوات الأخرى إلى أن واقع التقنين الحالي 2 ساعة وصل و4 قطع وأحياناً ساعة واحدة وصل و5 قطع غير منصف ولا يساعد أبداً في تشغيل الآبار الزراعية بما يغطي عمليات الري بالحد الأدنى، علماً أن التشغيل بالاعتماد على المحروقات مكلف ويدفع الكثيرين إلى الامتناع عن التوسع بزراعة المساحات المتاحة، بينما ذكر الفلاح رفعت الرمان أن الظروف الحالية تستدعي دعم الزراعة من باب الاعتماد على الذات في ظل الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد وهو ما أقرته الجهات المعنية، لكن الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع تتطلب تحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة حصة المحافظة دعماً للنهوض بالإنتاج الزراعي وزراعة كل شبر متاح، وبيّن الفلاح محمد القاسم أن الانقطاع المتكرر للكهرباء وبشكل لحظي يتسبب في عطب المضخات الغاطسة لدى معظم الآبار الزراعية. ما يكلف مبالغ إصلاح باهظة أضف لذلك أن كمية المحروقات المخصصة لغرض الزراعة لا تسد الاحتياج الفعلي وتدفع الفلاحين إلى شرائها من السوق السوداء بأكثر من ضعف سعرها النظامي.

من جهته المهندس هاني المسالمة- مدير عام شركة كهرباء درعا أوضح أن تزويد المشتركين بمراكز تحويل لصالح الآبار الزراعية يتم وفق الإمكانات المتاحة وبرامج التقنين المعتمدة، ولا يمكن ضمن الكميات المحددة للمحافظة تزويدها بالتيار الكهربائي بشكل دائم وخاصة أنها موزعة في أرجاء مختلفة من المحافظة، ما يستدعي زيادة مخصصات المحافظة إلى الحد الذي يلبي حاجة هذه الآبار ولو خلال ساعات التشغيل النهارية.

ولجهة مراكز التحويل الخاصة أوضح المسالمة أن عددها على مستوى المحافظة حوالي 2400 مركزاً لمختلف الأغراض، منها 1174 مركزاً لتخديم الآبار الزراعية ومعامل الكونسروة ووحدات التبريد والدواجن ومعاصر الزيتون وغيرها.

طباعة