اليونيفيل: خروقات (إسرائيل) للأجواء اللبنانية انتهاكٌ للقرار 1701

أكد المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” أندريا تيننتي أن الخروقات المستمرة للأجواء اللبنانية من قبل “إسرائيل” تشكل انتهاكاً للقرار الدولي 1701 وللسيادة اللبنانية.

وذكر تيننتي في بيان اليوم بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أدان في مناسبات عديدة جميع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية ودعا إلى وقفها مشيراً إلى أن هذه الخروقات الإسرائيلية المستمرة تتعارض مع أهداف اليونيفيل وجهودها للحد من التوتر وتهيئة بيئة مستقرة في الجنوب اللبناني.

ولفت تيننتي إلى تبلغ قواته مساء أمس بإسقاط الجيش اللبناني طائرة مسيرة إسرائيلية في عيتا الشعب بعد انتهاكها الأجواء هناك موضحاً أن اليونيفيل تتابع هذا الموضوع وفتحت تحقيقاً في الحادث.

وكان الجيش اللبناني أسقط مساء أمس طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب.

طباعة