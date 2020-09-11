بكين ترد على واشنطن وتفرض قيوداً على عمل دبلوماسيين أمريكيين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن فرض قيود على عمل وأنشطة البعثات الدبلوماسية الأمريكية لديها وذلك رداً على إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد الدبلوماسيين الصينيين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي نشر على موقع الخارجية الصينية الإلكتروني إن الجانب الصيني أرسل مؤخراً مذكرة دبلوماسية تقضي بفرض قيود على أنشطة البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الصين بما في ذلك قنصليتها في هونغ كونغ وموظفوها وذلك لدفع الولايات المتحدة إلى التراجع عن أفعالها الخاطئة في أسرع وقت ممكن مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على دبلوماسيين أمريكيين رفيعي المستوى وموظفين آخرين.

وأوضح تشاو أن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت منذ تشرين الأول عام 2019 سلسلة من القيود على المهام الطبيعية للسفارة والقنصليات الصينية وموظفيها في الولايات المتحدة وذلك في انتهاك للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وعطلت العلاقات الصينية الأمريكية والتبادلات الطبيعية بين الجانبين.

وشدد تشاو على أن التحرك الصيني الأخير هو رد شرعي وضروري على التحركات الأمريكية الخاطئة مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الصين ستستمر في دعم التبادل والتعاون بين الجانبين في كل القطاعات وأن السفارة والقنصليات الصينية ستحافظ على التفاعل الطبيعي مع جميع القطاعات في الولايات المتحدة.

وجدد تشاو دعوة واشنطن إلى التصحيح الفوري لأخطائها ورفع القيود غير المنطقية المفروضة على السفارة والقنصليات الصينية وموظفيها مشدداً على أن الصين ستتخذ ردود فعل متبادلة على الإجراءات الأمريكية دائماً.

يذكر أن الولايات المتحدة أصدرت في تشرين الأول عام 2019 قراراً يلزم الدبلوماسيين الصينيين بضرورة إخطار وزارة الخارجية قبل الاجتماع بمسؤولين أمريكيين سواء فيدراليون أو محليون في تحرك انتقدته بكين بشدة مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد.

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