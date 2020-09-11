إخماد حرائق عدة في ريف اللاذقية

أخمد عناصر دائرة الحراج في مديرية الزراعة بمحافظة اللاذقية بالتعاون مع فوج الإطفاء حرائق عدة اندلعت في ريف المحافظة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأوضح المهندس باسم دوبا مدير الحراج في مديرية الزراعة لمراسل سانا أنه تم صباحاً إخماد حريق في أرض زراعية بقرية الطويشرة في ريف جبلة بعد أن تمت السيطرة عليه بسرعة بمشاركة طائرة مروحية.

وأشار دوبا إلى أنه تم أيضا إخماد حريقين آخرين اندلع أحدهما في أحراج بموقع عين الدلبة التابعة لناحية كسب والثاني في قرية خربة الدنيا التابعة لناحية عين شقاق بريف جبلة أتى على مساحة خمسة دونمات من أشجار الزيتون.

ولفت دوبا إلى إخماد حرائق أخرى اندلعت في قرية بسوت بريف القرداحة وفي ناحية قسطل معاف ناجم عن ماس كهربائي وفي قرية خدلو بمنطقة الحفة أتى على مساحة أربعة دونمات.

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