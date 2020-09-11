طهران: لايهمنا من يتولى منصب الرئاسة الأمريكية ويشغل البيت الأبيض

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن مزاعم شركة مايكروسوفت بأن قراصنة لهم صلة بروسيا والصين وإيران يحاولون التأثير في الانتخابات الأمريكية “سخيفة”.

ونقلت وكالة إرنا عن خطيب زادة قوله في بيان اليوم “إن الولايات المتحدة التي تدخلت منذ عقود في انتخابات دول أخرى بما في ذلك إيران ليست في وضع يسمح لها بإلقاء مثل هذا الادعاء السخيف”.

وأكد خطيب زادة أن طهران لا يهمها من يتولى منصب الرئاسة ويشغل البيت الأبيض وإنما يهمها مدى التزام واشنطن بالقوانين والأعراف الدولية وتخليها عن التدخل في شؤون الدول الأخرى والوفاء بالتزاماتها.

وكانت مايكروسوفت ادعت أمس أن قراصنة لهم صلة بروسيا والصين وإيران يحاولون التجسس على شخصيات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن مع انطلاق السباق الرئاسي واقتراب موعد الانتخابات في تشرين الثاني المقبل.

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