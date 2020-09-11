مدارس حلب تستعد لاستقبال طلابها .. ومدير التربية: الطلاب في أيدٍ أمينة

حلب-رحاب الإبراهيم

على وقع تخوف الأهالي من إرسال أولادهم إلى المدارس بسبب جائحة (كورونا)، تستعد مديرية تربية حلب لاستقبال العام الدراسي عبر اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب من تنظيف وتعقيم يومي مع المحافظة على التباعد المكاني ضمن الصف الواحد وخلال فترة الاستراحات على نحو يشجع أولياء الأمور على السماح لأولادهم بالذهاب إلى المدارس لاستكمال تعليمهم.

ودعا مدير تربية حلب_ إبراهيم ماسو الأهالي في مدينة حلب وريفها إلى إرسال الطلاب إلى المدارس وخاصة أن المديرية اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لحمايتهم والحفاظ على سلامتهم بقوله: (الطلبة أبناؤنا وسيكونون في أيد أمينة، حيث نسعى إلى تأمين بيئة آمنة لهم و ضمن الشروط الصحية التي أقرتها وزارة التربية).

وأضاف أنه ضمن بروتوكول وزارة الصحة المؤلف من 22 بنداً المتعلق بالتصدي لوباء (كورونا) تعمل مديرية حلب على تطبيق كل الشروط والالتزامات المطلوبة قبل افتتاح المدارس، حيث تقوم بجولات مستمرة على المدارس من أجل تنظيفها وتعقيمها، فقد تم توزيع مواد ومعقمات ومواد تنظيف على المدارس لهذا الغرض وخاصة دورات المياه وخزانات المياه، علماً أنه خصص 11 ألف ليتر من الكلور لمدارس حلب وريفها من أجل تعقيمها، وزع 3 آلاف منها على المدارس قبل انطلاق العام الدراسي.

وأكد ماسو وجود متابعة يومية للمدراس وواقع التلاميذ من الناحية الصحية، وذلك بعد توزيع المهام على المديريات المعنية، إضافة إلى تشكيل تنقلات المعلمين والمدرسين والتشكيلات الإدارية بما يخدم بدء العام الدراسي كما يخطط له بطريقة تضمن تعليم الطلاب والمحافظة على صحتهم بالوقت ذاته، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى قيام فرق الدائرة الصحية والفرق المختصة الأخرى بمتابعة عمليات التعقيم والكشف عن صحة الطلاب تتولى مديريات أخرى رش وتعقيم المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية كمجلس مدينة حلب الذي يساهم في تعقيم وتنظيف المدارس وتأمين مرشات التعقيم للمدارس في المدينة والريف.

وفي السياق ذاته أشار ماسو إلى أنه تمت إقامة دورة مركزية شملت محافظة حلب ودير الزور والرقة لأطباء الصحة المدرسية لتزويدهم وتدريبهم على التعليمات الواجب اتباعها من قبل المشرفين الصحيين، موضحاً أنه سيتم تعيين مشرف صحي في كل مدرسة، علماً أن عدد المدارس بلغ 1620 مدرسة ستستقبل 600 ألف طالب من كل المراحل العمرية.

و عن معالجة مشكلة الكثافة الطلابية وخاصة بعد الضرر الكبير الذي لحق بمدارس حلب شدد على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمعالجة هذا الموضوع الهام عبر اتخاذ خطوات عدة أهمها تنظيم العملية التعليمية على (فوجين) ، مع تنظيم الفرص المدرسية والاستراحات، إذ سيعمل على تأمين خروج الطلبة إلى الباحة وفق آلية معينة بحيث لا يكون هناك ازدحام بينهم ، كما سيتم تنظيم تسوية خلال الأسبوع بين المدارس المتجاورة ذات الكثافة الطلابية من أجل تخفيف الازدحام والحد من التزاحم بين الطلبة، مبيناً أنه يتم معالجة كل حالة على حده على نحو يضمن تدريس المنهاج المقرر ويحافظ على صحة الطلاب معاً.

وفيما بتعلق بصيانة وترميم المدارس التي تضررت بفعل إجرام المجموعات الإرهابية خلال سنوات الحرب على حلب وريفها أشار ماسو إلى تخصيص القطاع التربوي في حلب خلال اجتماع الحكومة السابقة الأخير في حلب بـ4 مليارات ليرة تشمل إجراء وصيانة المدارس ولا سيما في الريف المحرر، مشيراً إلى أن هناك 70 مدرسة تدخل لأول مرة الخدمة، كما يوجد خطة للتعاون مع المنظمات الدولية لصيانة أكبر عدد من المدارس المدمرة البالغة عددها 110 مدارس موزعة على 70 في المدينة و40 في الريف.

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