طيران العدو الإسرائيلي يجدد انتهاك الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طلعات جوية فوق عدد من المناطق اللبنانية.

وأعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق الأجواء اللبنانية قبل ظهر اليوم وحلق فوق مناطق الجنوب حاصبيا قرى العرقوب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل أربعة خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ الطيران الإسرائيلي المعادي طيراناً دائرياً فوق جميع المناطق اللبنانية.

وأعلن الجيش اللبناني أمس عن إسقاط طائرة مسيرة للعدو اخترقت الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب.

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