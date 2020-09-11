انطلاق المرحلة الثانية للسكن الشبابي وتوقع إنجازها بعد ثلاث سنوات

طرطوس - رفاه نيوف

بات الحلم الذي رافق المكتتبين على السكن الشبابي في طرطوس منذ /15/ عاماً في الحصول على سكن أقرب للحقيقة اليوم ، وذلك بعد أن أنجزت مؤسسة الإسكان فرع طرطوس المرحلة الأولى منه والبدء بتنفيذ أعمال المرحلة الثانية.

وفي تصريح ل(تشرين) أكد المهندس معمر أحمد – مدير فرع إسكان طرطوس أنه تم تسليم المساكن في ضاحية الباسل المرحلة الأولى لكل المتخصصين الذين أبرموا عقودهم أصولاً ، وبيّن أنه تم فتح باب الاكتتاب على السكن الشبابي /500/ شقة في محافظة طرطوس في عام 2005 وبلغ عدد المكتتبين /3240/ مكتتباً، وتم بدء العمل في الموقع الأول في منطقة ضاحية الباسل شمالي مدينة طرطوس أقيم فيها /1032/ مسكناً موزعة على /22/ برجاً، وقد تم تخصيص كامل مساكن المرحلة الأولى /5/ سنوات ولكامل الفئات (أ- ب – ج )ومساكن الفئتين (ب – ج ) للمرحلة الثانية سبع سنوات وأشار إلى أن المرافق العامة منجزة بالكامل في هذه المنطقة من طرق وماء وصرف صحي وكهرباء وأرصفة ….

وطمأن أحمد المكتتبين للمرحلة الثانية للسكن الشبابي بأن المرحلة الثانية الفئة( أ )والتي تقع بجانب المشفى العسكري عقدة الشيخ سعد قد بدأ العمل بها بعد أن تعاقدت المؤسسة مع الشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ أربعة أبراج سكنية ،وقد باشرت العمل بها وتعاقدت مع الشركة العامة للموارد المائية لتنفيذ /6/ أبراج وتمت المباشرة بها ، بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة العامة للإنشاء والتعمير لتنفيذ /8/ أبراج سكنية وحالياً قيد استكمال إجراءات التعاقد.

وأشار إلى أن العمل في المرحلة الثانية يجري بوتيرة جيدة ومدة التعاقد مع الجهات العامة المذكورة لإنجاز المشروع تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات .

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