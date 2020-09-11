مدير صحة اللاذقية: بداية تسطح الإصابة ب (كورونا) بعد الوصول للذروة

اللاذقية- صفاء اسماعيل

أكد مدير صحة اللاذقية – الدكتور هوازن مخلوف في تصريح ل(تشرين) أن حالات الإصابة بفيروس( كورونا) بدأت بالانخفاض و التحسن في المحافظة التي أخذت بيان تسطح الفيروس بعد أن كانت في الذروة قبل حوالي أسبوعين.

وأشار مخلوف إلى أنه يتم إجراء ٢٠٠ اختبار (بي سي آر) يومياً في المحافظة، في حين يواصل مركز التدخل المبكر بإجراء مسحات للمواطنين الراغبين بالسفر وذلك بمعدل ٥٠ مسحة يومياً.

وفيما يتعلق بالإرشادات الصحية مع بداية العام الدراسي، شدد مخلوف على ضرورة اتخاذ كل من وزارتي الصحة والتربية عدة إجراءات، أهمها الحرص على التباعد المكاني، والتشديد على موضوع غسيل الأيدي بالماء والصابون، وتشكيل فرق صحية بين الوزارتين تكون عند كل المدارس، ووجود مركز صحي في كل منطقة مشرف على المدارس، بالإضافة لمتابعة حالة كل طفل وذلك بالتعاون مع الصحة المدرسية.

مخلوف الذي بين أن إصابة الأطفال بفيروس (كورونا ) قليلة جداً وتكاد تكون نادرة، أكد أنه لم تسجل حالات وفيات لدى الأطفال إلا بحالات مرضية صعبة مرافقة لديهم.

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