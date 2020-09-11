مخبز يحرم أهالي دمر من الخبز ويسرق الدقيق التمويني

مركزان الخليل

بعد متابعة عناصر تموين دمشق ومراقبة الأهالي تمكنت إحدى دوريات حماية المستهلك في دمشق اليوم من ضبط مخبز دمر الخاص يقوم بتهريب الدقيق التمويني المخصص لإنتاج الخبز لأبناء المنطقة والأحياء المجاورة والإتجار به بالسوق السوداء ، وذلك بمؤزارة المجتمع المحلي الذي بدأ بأعمال الرقابة على مدار الساعة من أجل معرفة استخدام الدقيق الذي يصل إلى المخبز .

وذكر عدي شبلي – مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق أنه تم تنظيم الضبط وحجز الكمية المهربة وإعادتها إلى المخبز

كما تم إعادة تشغيل المخبز بإشراف عناصر التموين والمجتمع المحلي لكي يستمر بإنتاج الخبز وتوفيره لأبناء المنطقة والأحياء المجاورة .

كما تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص بجرم الإتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة.

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