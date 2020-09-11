تويتر توسع سياساتها لتقييد نشر المعلومات المضللة والخاطئة

أعلنت شركة تويتر عن وضع قواعد جديدة بشأن نشر معلومات خاطئة ومضللة على موقعها وذلك في تحرك من شأنه تمكين الشركة من ملاحقة تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتحقق من صحتها بشكل أكثر قوة ولا سيما مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وحملات الدعاية التي ترافقها.

ونقلت شبكة سي إن أن الإخبارية عن تويتر قولها أمس إنها “ستصنف أو تزيل المعلومات الخاطئة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية بما في ذلك المنشورات التي تدعي الفوز قبل التصديق على النتائج أو تلك التي تحرض على السلوك غير القانوني”.

وأضافت تويتر أنها “ستزيل أيضاً المعلومات المضللة التي تخلق ارتباكاً حول القوانين واللوائح المتعلقة بالعملية الانتخابية والمعلومات غير المؤكدة حول فرز الأصوات أو تزوير الانتخابات”.

وستمنع القواعد الجديدة التي وضعتها تويتر وستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل الكثير من التغريدات والمواد التي يمكن أن يقوم ترامب بنشرها ما يجعل الشركة بحسب سي إن إن في مواجهة مباشرة مع الرئيس الأمريكي.

وسبق أن وضعت تويتر إشارات تحذير على تغريدات نشرها ترامب في مناسبات مختلفة على المنصة الإلكترونية باعتبارها مسيئة أو تنتهك قوانين الموقع بما فيها تغريدة هدد فيها في حزيران الماضي باستخدام القوة لقمع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

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