إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وأطلقت قنابل الغاز السام على الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها حيث أصيب فلسطيني صباح اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين جنوب جنين

واقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بأعمال استفزازية واعتدوا على الفلسطينيين لتهجيرهم من أراضيهم.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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