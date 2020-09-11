العراق..القضاء على إرهابيين اثنين واعتقال 16 آخرين

أعلنت القوات العراقية القضاء على إرهابيين اثنين واعتقال 16 آخرين في عمليتين أمنيتين منفصلتين بمحافظتي نينوى وكركوك شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله في بيان اليوم إن جهاز مكافحة الإرهاب ومن خلال تنفيذ عمليات نوعية لليوم الخامس على التوالي تمكن من إلقاء القبض على عشرة إرهابيين من تنظيم “داعش” بينهم ستة متزعمين إضافة إلى القضاء على إرهابيين اثنين.

وفي السياق نفسه أعلنت قيادة شرطة نينوى في بيان أورده موقع السومرية نيوز القبض على ستة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي غربي الموصل.

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