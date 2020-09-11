600 ألف طن حمضيات تقديرات إنتاج اللاذقية

قدر المهندس منذر خير بك مدير زراعة اللاذقية إنتاج الحمضيات هذا الموسم بنحو 600 ألف طن من مختلف الأصناف مشيراً إلى تراجع في كمية الإنتاج عن الموسم السابق نحو 30 بالمئة نتيجة الظروف الجوية التي سادت في المحافظة خلال الأشهر الأخيرة.

وبين المهندس خير بك في تصريح لـ سانا أن نوعية الثمار جيدة بشكل عام من حيث الجودة والحجم مع وجود مؤشرات تسويقية إيجابية سواء في الداخل أو لجهة التصدير للخارج.

وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمحصول أوضح خير بك أن ارتفاع درجة الحرارة التي شهدتها المحافظة كان له الأثر الأكبر على صنفي البوصرة والحامض حيث وصل حجم الضرر في البوصرة إلى نحو 70 بالمئة وبناء على ذلك قامت مديرية الزراعة برفع قوائم لتعويض الفلاحين المتضررين وهي قيد الدراسة في الوزارة لإقرارها.

وبلغ إنتاج الحمضيات في المحافظة العام الماضي 900 ألف طن.

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