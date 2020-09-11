مقتل مسلح وإصابة آخرين من ميليشيا “قسد” بهجمات في ريفي الحسكة ودير الزور

قتل مسلح وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي في هجمات متفرقة نفذها مجهولون ضد تحركاتهم في ريفي الحسكة ودير الزور.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن “مسلحاً من ميليشيا (قسد) التي تعمل تحت إمرة قوات الاحتلال الأمريكي قتل جراء انفجار لغم زرعه مجهولون في محيط بلدة تل تمر شمال الحسكة”.

وفي ريف دير الزور لفتت المصادر إلى أن “عبوة ناسفة انفجرت بسيارة تابعة لميليشيا (قسد) أثناء مرورها في قرية ماشخ شرق المدينة كما تعرضت سيارة عسكرية أخرى لهجوم بعبوة ناسفة تابعة للميليشيا ذاتها في محيط بلدة ذيبان شرق دير الزور واسفرت هذه الهجمات عن وقوع إصابات في صفوف مسلحي قسد”.

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