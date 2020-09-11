ميليشيا “قسد” تختطف شباناً في القامشلي

تواصل ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها الإجرامية بحق المدنيين ضمن المناطق التي تسيطر عليها في الجزيرة السورية حيث أقدمت على اختطاف عدد من الشبان في مدينة القامشلي بغرض سوقهم إلى القتال في صفوفها.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن “مجموعات من ميليشيا قسد اقتحمت عدداً من المنازل في القامشلي واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة”.

وفي السياق ذاته وخلال اقتحامهم بلدة درنج شرق دير الزور أطلق مسلحو ميليشيا “قسد” النار على شاب من سكان البلدة ما تسبب بإصابته.

وتشهد مناطق انتشار ميليشيا “قسد” وعلى امتداد الأشهر الماضية خروج مظاهرات في الكثير من قرى وبلدات وأرياف الحسكة ودير الزور والرقة ضد هذه الميليشيا احتجاجا على ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي وفقدان حالة الأمان في مناطق انتشارها التي تشهد زيادة في عمليات اختطاف مدنيين وخاصة الشباب منهم.

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