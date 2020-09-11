مشروع إرواء تجمعات (العبر ,الخندق) بدأ منذ سنتين ولم ينتهِ

حماة – محمد فرحة

بدأ قبل عدة سنوات مشروع استبدال شبكة مياه الشرب لقرى تجمعات (العبر, الخندق) ولم ينتهِ ، وبين يوم عمل وشهر توقف تعالت وتتعالى أصوات الأهالي هناك, مطالبين بتأمين مياه الشرب ولم يعد بمقدورهم شراء المياه بالصهاريج حيناً ، وانقطاع الكهرباء حيناً آخر

لكن في المقابل تقول مؤسسة مياه الشرب بحماة : إن المواطنين غير عطشى – وفقاً لتعبير مديرة الوحدات المهندسة سوسن عرابي – وإن نقص المياه مرده للانقطاعات المتكررة للكهرباء

وبين التأكيد والنفي هناك حقيقة لابد من تجليها والوقوف عندها ومؤداها : إن المشروع بوشر به قبل سنتين من الآن لكن فروقات الأسعار الكبيرة حالت دون استكماله, نظراً لغياب الاعتماد اللازم في الوقت الحالي ، فالمشروع الذي كان رأسماله مئة مليون أمسى اليوم بمليار ليرة

يقول مدير عام مؤسسة مياه الشرب في حماة المهندس مطيع عبشي : إن المشروع متكامل من نبع مياه نهر البارد و95 في المئة منه منتهٍ بالنسبة لتجمعات ( الشجر والحرة وتل التتن وتل صياح )، والباقي خط تجمع (العبر والخندق وعبر بيت سيف )، مؤكداً أنه يجري العمل على إنشاء خط خاص بالتجمعات الأخيرة هذه هو خط إملاء, مشيراً إلى أن فروقات الأسعار الكبيرة والمتصاعدة تحول دون إنجاز المشروع ، رغم أنه أنجز منه مابين الـ35 و40 بالمئة ، لكن المشكلة ليست هنا _ولا يزال الكلام لعبشي _المشكلة في التعديات الكثيرة والكبيرة يضاف إلى ذلك الانقطاع المتكررة للكهرباء ,حيث تصل ما بين الـ6 و8 ساعات ,ما يجعل وصول المياه غاية في الصعوبة

ونوه بأن المشكلة الأخرى تكمن في إنجاز الخزان وفروقات أسعاره ، ومع ذلك تصل المياه إلى القرى صاحبة الشكوى مرة كل أربعة أيام ولولا الانقطاع المتكرر للكهرباء لما كانت هناك شكوى

وختم مدير عام مؤسسة مياه شرب حماة حديثه بالقول: إن العمل جارٍ الآن لتنفيذ خط جر واحد لهذه التجمعات وهو خط إملاء لإنهاء مشكلة المياه

يبقى أن نشير إلى أن شبكة المياه الموجودة قديمة جداً وعمرها التصميمي قد انتهى وبات الفاقد المائي فيها أكثر مما توصله من مياه ولذلك لابد من استبدالها وإقامة خزان آخر يتناسب وعدد السكان طرداً

بالمختصر المفيد : طرفا المعادلة على حق الشاكي والمشتكى عليه ، فالأول يريد أن يشرب وهذا حقه ، والثاني ليست لديه أموال لدفع فروقات الأسعار الكبيرة وغير المستقرة وفي كل الأحوال من بدأ الحكاية عليه أن ينهيها .

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