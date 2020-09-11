(سكر حمص) متوقف لعدم توفر المادة الأولية.. وعقد للتشغيل للغير

ديمة صابر

أكد المهندس عبدو محمود _مدير عام شركة سكر حمص بأن المعمل متوقف حالياً لعدم توافر المادة الأولية، ويتم حالياً الإعلان لشراء ٢٥ ألف طن سكر خامي من قبل المؤسسة العامة للسكر، وأيضاً الإعلان للتشغيل للغير لكمية ٢٥ألف طن سكر أحمر خامي.

مضيفاً أنه ونتيجة للظروف التي تمر بها البلاد والحاجة الماسة لمادة الكحول الطبي لاستخدامه كمادة معقمة، وضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي وباء (كورونا) تم تشغيل معمل الكحول بالطاقة الإنتاجية القصوى حيث تم إنتاج كميه كحول أبيض خلال شهر آب/١٢١/طن وكمية /١٣،٢/طن كحول أزرق و /١٤،٠٩/طن غاز فحم لتصبح الكمية المنتجة منذ بداية العام الحالي لغاية نهايه شهر آب /٨٤٧/طن كحول ابيض و/٩٢،٤/ طن كحول أزرق، وبذلك تكون الكمية الإجمالية من الكحول بحدود 940طناً إضافة لكمية /١٠٢،٤٣٨/ طن غاز فحم.

أما عن معمل الخميرة فاشار محمود بأن المعمل يعمل بكامل طاقته الإنتاجية ليتم تزويد محافظة حمص وحماة وطرطوس واللاذقية وجزء من محافظة حلب بالخميرة الطرية حيث قدرت الكميات المنتجة خلال الفترة المذكورة بحدود / ٤٤٨٨/طن من الخميرة الطرية. وعن معمل الزيت بين محمود أنه تم إقلاع المعمل بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢٠ لتصنيع بذور قطن موسم ٢٠١٩_٢٠٢٠ حيث تم توريد كمية بحدود/٨١٥٠/طن بذور قطن من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان خلال العام الحالي حيث بلغت كمية البذور التي تم تصنيعها لغايه شهر آب/٥١٠٠/طن من البذور، وإنتاج كمية زيت مكرر بلغت / ٧٠٠/ طن بذر قطن إلى جانب إنتاج حوالي /١١٩/طن من الصابون، أما فيما يتعلق بالمبيعات الفعلية للشركة فتوضح المهندسة ليلى العلي_ مديرة التخطيط والإحصاء أنها تجاوزت ال ٤ مليارات لغاية شهر آب الماضي تشمل ( خميرة طرية وكحول ابيض وزيت قطن مكرر وصابون).

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