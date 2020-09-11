معسكر مغلق لمنتخب ملاكمتنا

حاتم شحادة

يقيم منتخبنا الوطني للملاكمة معسكراً تدريبياً مغلقاً في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق ويستمر شهرين متواصلين استعداداً للاستحقاقات القادمة

وعن هذا المعسكر تحدث رئيس اتحاد الملاكمة كامل شبيب قائلاً : بناء على كتاب المكتب التنفيذي الصادر في السابع من الشهر الحالي تقررت إقامة المعسكر وسيعطى اللاعبون فرصة للالتحاق بالمعسكر حتى يوم السبت المقبل وكل لاعب يتخلف سيتم استبعاد اسمه عن المعسكر

وأضاف شبيب أن اتحاد اللعبة يتجه لإعطاء الفرصة للاعبين الشباب بعدما نجحوا في تحقيق مستويات لافتة في المعسكر الماضي، وأشار إلى أنه سيتم تخفيض عدد اللاعبين في المعسكر بناء على نتائج الاختبارات الرسمية التي ستقام في 19 و20 أيلول الجاري

ويتألف الكادر الفني والاداري من: كمال جولاق مشرفاً عاماً وياسر شيخان مدرباً, ومحمد خير قداح مدرباً, محمود البيك مدرباً, ويضم اللاعبين : حيدرة العسلي, جعفر اسماعيل, أحمد غصون, فاخم سلطين, عدي خدام, علاء الدين غصون, نور الدين فواخرجي, أسامة العجي, عمر فضيلة, محمد شعيب, سعيد سعيد, أحمد سعيد, يحيى أبو زيد, محمد خير مستت, يوسف المجري, محمد مليس فاروق حميدي, كنان مرعي, أحمد سرية ,بلال جوخدار, عمار مرعي, حسين المصري, يحيى طه.

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