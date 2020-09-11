معسكرات نوعية

ميادة مخيبر

تستعد كرة الطاولة للاستحقاقات الرياضية القادمة من خلال معسكر نوعي يقام لأول مرة على طريقة إقامة تجمعات في عدد من المحافظات التي شملت حمص وطرطوس وجبلة واللاذقية وحماة، ولاشك في أن إقامة معسكرات كهذه لها فوائد عديدة وهي تخرج عن المعسكرات التقليدية الجامدة التي كانت تقام سابقاً في محافظة واحدة, وغالباً ما كان اللاعبون يملون من طول مدة المعسكر ، بينما حالياً تشهد معسكرات كرة الطاولة تنوعاً في إقامتها, وهنا تكمن الفائدة المرجوة من خلال الاحتكاك المباشر مع لاعبي تلك المحافظات من جهة ، ومن جهة ثانية لا يتعب اللاعب أو يمل من المعسكر الذي يقام في محافظات مختلفة

بالطبع المعسكر لاقى نجاحاً ولو أن البعض انتقده, معتبراً أن معسكرات كهذه تشتت أفكار اللاعبين لكثرة السفر الذي قد يكون متعباً ، وهذا في رأي اتحاد كرة الطاولة والمشرفين على المعسكرات ليس صحيحاً, ونظرة هؤلاء خاطئة لأن اللاعب يكتسب مهارات متنوعة من لاعبي المحافظات التي يتدرب فيها وبالتالي تعم الفائدة على جميع اللاعبين من دون استثناء سواء لأعضاء المنتخب أو لاعبي أندية المحافظات

بالعموم وصف المشرفون على اللعبة طريقة إقامة المعسكرات التدريبية بالمثالية وأن الفائدة المرجوة قد تحققت وهذا هو المطلوب في الوقت الحاضر في ظل الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا ، وهذه المعسكرات النوعية تمهد لمعسكر مركزي نوعي تمهيداً للمشاركات القارية والعربية القادمة .

طباعة