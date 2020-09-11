إحصاءات من دوري كرة الأولى

إبراهيم النمر

أسدل الستار على منافسات الدور الثاني من دوري كرة قدم الدرجة الأولى المؤهل بدوره للدور الثالث والأخير من رحلة الوصول للدوري الممتاز، المنافسات كانت قوية في المجموعتين والحرية كان الفريق الأول الذي حجز بطاقة العبور مبكراً, تاركاً التضامن و عفرين في صراع حجز البطاقة الثانية عن المجموعة الشمالية، و عفرين أضاع البوصلة بعد خسارته في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة قانوناً أمام التضامن الذي أخذ جرعة معنوية عالية لم يستفد منها في لقاء الختام مع الحرية التي خسرها بأربعة مقابل هدفين, حيث عفرين كذلك فاز على شرطة حماة برباعية لهدف لكن فارق الأهداف صب لمصلحة التضامن

وترتيب الفرق كان على النحو التالي: الحرية 13 نقطة والتضامن و عفرين 9 نقاط وشرطة حماة بنقطة واحدة

أما في المجموعة الجنوبية فقد عرفت هوية الفريقين المتأهلين عقب الجولة الخامسة لكن لم تعرف هوية صاحبي المركزين الأول والثاني لنهاية الجولة السادسة فالحرجلة قلب التوقعات وخطف الصدارة من المجد الذي تصدر طوال المراحل الخمس الأولى، فوز الحرجلة على المحافظة وخسارة المجد المفاجئة أمام اليقظة جعلته يتصدر المجموعة بـ12 نقطة تاركاً المجد وصيفاً بـ11 نقطة والمحافظة واليقظة بـ5 نقاط في المركزين الثالث والرابع على التوالي

المجد وقع في المطب بخسارته هذه وهي الأولى له في مشوار الدوري لكنها صعبت عليه مهمة التأهل لأنه سيلتقي الحرية الذي تتجه نيته نحو العودة للأضواء ، والحرجلة باتت مهمته أسهل على الورق بلقائه التضامن وأرض الملعب هي الفصل أرقام من الدوري

شهدت المباريات الأربع والعشرين من هذا الدور تسجيل 85 هدفا حيث أعلى نسبة تسجيل كانت للحرية ب19 هدفا وأعلى نتيجة كانت فوزه على شرطة حماة بسبعة مقابل هدف، والحرية والحرجلة هما الفريقان اللذان لم يخسر طوال مراحل الدوري سواء في المجموعات او في التجمع الثاني، وأكثر فريق تلقى اهدافا هو شرطة حماة 19 هدفا والأقل تسجيلا للأهداف كذلك الأمر 5 أهداف.

المجد خسر مباراة واحدة والمحافظة على الرغم من استقراره سيبقى موسما إضافيا في دوري الدرجة الأولى. وسيلتقي في يوم الأربعاء في مباراتي التأهل للممتاز المجد مع الحرية والحرجلة مع التضامن

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