مخطط استيطاني جديد للاحتلال يفصل بيت لحم عن القدس وأريحا والبحر الميت

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية حيث أعلن الاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي جنوب مدينة بيت لحم وشرقها وغربها لإقامة سبعة آلاف وحدة استيطانية جديدة وطرق استيطانية تهدد بفصل المدينة عن القدس المحتلة وأريحا والبحر الميت.

المخطط الاستيطاني الجديد يضيق الخناق على المدينة التي تحاصرها 26 مستوطنة من جهاتها الأربع ويقطع جدار الفصل العنصري و27 بؤرة استيطانية أوصالها ما يزيد معاناة الفلسطينيين الذين تحولت حياتهم فيها إلى سجن كبير يتعرضون فيه لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين الذين يستولون على أراضيهم وممتلكاتهم بهدف تهجيرهم.

مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية أوضح في تصريح لمراسل سانا أن سلطات الاحتلال استولت مؤخرا على 1100 دونم من أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم بهدف إقامة 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة كما استولت على مساحات واسعة من الأراضي في منطقة التعامرة شرق المدينة وفي وادي شخيت ببلدة نحالين غربها لإقامة طرق استيطانية تربط بين المستوطنات وتعزل الأراضي الفلسطينية عن بعضها.

وبين بريجية أن خطورة المخطط الاستيطاني الجديد تكمن في أنه يمكن سلطات الاحتلال من إقامة مستوطنات متصلة في منطقة استراتيجية وخط مستقيم يمتد من الخان الأحمر شرق القدس المحتلة حتى منطقة التعامرة في بيت لحم ويصل جنوبا للخليل ما يهدد بعزل بيت لحم عن القدس المحتلة وأريحا والبحر الميت.

عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم رائد دنون أوضح أن المخطط يهدد بتهجير الفلسطينيين من 30 بلدة شرق بيت لحم لافتا إلى أن قوات الاحتلال كثفت مؤخرا اقتحاماتها لهذه البلدات وهدم المنازل ووضع أسلاك شائكة على مساحات واسعة من الأراضي وتمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

بدوره قال محمد زواهرة من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم إن الاحتلال استولى على 65 بالمئة من أراضي القرية وإن المخطط الجديد يهدد بالاستيلاء على ما تبقى من أراضيها وعلى كل القرى والبلدات الواقعة شرق بيت لحم ما سيحصر الوجود الفلسطيني في مناطق صغيرة معزولة عن بعضها ويفاقم الظروف المأساوية التي تعيشها المدينة جراء الاستيطان وجدار الفصل العنصري.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن المخطط الاستيطاني يمثل تطبيقا عمليا لمخططات الضم التي نصت عليها ما تسمى “صفقة القرن” الرامية لتصفية القضية الفلسطينية بدعم من الإدارة الأمريكية لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل الصمود على أرضه في معركة الكرامة والوجود حتى دحر الاحتلال الغاشم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي طالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ووقف مخططات الاحتلال الاستيطانية التي تشكل انتهاكا لكل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية مشددا على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية الى تهجيره واقتلاعه من أرضه.

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