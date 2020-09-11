أوتشا: هدم 389 منزلاً ومنشأة فلسطينية بين آذار وآب

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت 389 منزلاً ومنشأة فلسطينية منذ بداية انتشار جائحة كورونا خلال الفترة الواقعة بين شهري آذار وآب الماضيين مشيراً إلى ضرورة وقف عمليات الهدم فوراً.

ونقلت وكالة معا عن المكتب قوله في تقرير له: “شهدت الفترة الواقعة بين شهري آذار وآب 2020 هدم السلطات الإسرائيلية 389 مبنى يملكه فلسطينيون بمعدل 65 مبنى شهرياً وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام”.

وبين التقرير أن عمليات الهدم تشمل المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية ومنشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي ما تسبب بتقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سبل عيشهم وحصولهم على الخدمات موضحا أن القانون الدولي الإنساني يحظر تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة إضافة إلى أن هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الهدم تركت 442 فلسطينياً دون مأوى ما عرض عددا كبيرا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء.

ولفت التقرير إلى أن وباء كورونا الذي اجتاح العالم زاد من احتياجات الفلسطينيين الذين يرزحون تحت وطأة وضع غير طبيعي ناشئ عن الاحتلال الذي طال أمده وعمليات الهدم غير المشروعة تتسبب بتفاقم هذه الاحتياجات وينبغي وقفها على الفور.

طباعة