وكالات: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة “نتيف هعسراه” بغلاف غزة

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 23 محرم 1442 الموافق لـ 11 أيلول 2020
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الأخبار
إصابة فلسطينيين باعتداء الاحتلال عليهم في الخليل
العراق..القضاء على إرهابيين اثنين واعتقال 16 آخرين
مقتل مسلح وإصابة آخرين من ميليشيا "قسد" بهجمات في ريفي الحسكة ودير الزور
بين صالات عامرة وأخرى خاوية.. ضاع التدخل الإيجابي لـ (السورية للتجارة)
600 ألف طن حمضيات تقديرات إنتاج اللاذقية
الزراعة تدعو العاملين في قطاع الدواجن إلى التعاون لتخفيض الأسعار
نيبينزيا: البعض يتعمد بشكل سافر تجاهل استخدام الإرهابيين السلاح الكيميائي في سورية
مخطط استيطاني جديد للاحتلال يفصل بيت لحم عن القدس وأريحا والبحر الميت
استشهاد يمني وإصابة آخر بقصف للعدوان السعودي على صعدة
ميليشيا "قسد" تختطف شباناً في القامشلي