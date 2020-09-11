آخر تحديث: 2020-09-11 15:51:36
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وكالات: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة “نتيف هعسراه” بغلاف غزة

التصنيفات: آخر الأخبار

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التصنيفات: آخر الأخبار

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