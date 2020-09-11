عالمياً.. وفيات كورونا تقارب الـ 914 ألفاً

قارب إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم الـ 914 ألف حالة منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول الماضي وفقا لموقع وورلد ميترز الأميركي.

وذكر الموقع الذي يشغله فريق دولي من الخبراء والمطورين أن الفيروس حصد أرواح 913927 شخصا في العالم من أصل 28329602 إصابة فيما بلغ إجمالي المتعافين 20345583.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء كورونا بتسجيلها 196331 حالة وفاة من أصل 6588181 إصابة تليها الهند مع تسجيل 76304 وفيات من أصل 4562414 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 129575 وفاة و4239763 إصابة.

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