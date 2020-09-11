اتفاق صيني – هندي على خفض التوتر في المناطق الحدودية

أعلنت الصين والهند أنهما اتفقتا على تهدئة التوتر على حدودهما بمنطقة الهيمالايا واتخاذ خطوات للحفاظ على السلام والهدوء وذلك بعد اجتماع دبلوماسي رفيع المستوى في العاصمة الروسية موسكو أمس.

وجاء في بيان صحفي مشترك صدر عن الجانبين أوردته وكالة شينخوا “إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار اتفقا خلال لقائهما في موسكو على خمس نقاط من ضمنها أن الوضع الحدودي الحالي ليس في مصلحتهما وأن قوات الجانبين يجب أن تفض الاشتباك بسرعة وتهدئ من التوتر”.

ولفت البيان إلى أن الجانبين شددا على ضرورة الالتزام بسلسلة التوافقات التي تم التوصل إليها بين قادة البلدين بشأن تطوير العلاقات الصينية الهندية بما في ذلك عدم السماح بتحول الخلافات إلى نزاعات واتفقا على ضرورة مواصلة الحوار بين القوات الحدودية للجانبين والحفاظ على مسافة مناسبة وتخفيف التوترات.

وأكد الجانبان على الالتزام بالاتفاقيات والبروتوكولات القائمة بشأن المناطق الحدودية بين البلدين وحماية السلام والهدوء في هذه المناطق واتفقا على الإسراع باستكمال الإجراءات الجديدة لبناء الثقة.

وكان وزيرا الدفاع الصيني وي فنغ خه والهندي راجناث سينغ أكدا الأسبوع الماضي عزمهما على حفظ الأمن والاستقرار على الحدود بين بلديهما.

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