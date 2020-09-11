إصابة فلسطيني باعتداء قوات الاحتلال عليه في الضفة

أصيب فلسطيني اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المتمركزة على أحد حواجزها العسكرية بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين في بلدة يعبد غرب جنين استهدفت فلسطينيا بقنبلة غاز سام ما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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