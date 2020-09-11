تابيا: يمكن لميسي اللعب ضد الإكوادور بعد انتهاء فترة ايقافه

قال رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا إن ليونيل ميسي يستطيع اللعب مع المنتخب في افتتاح تصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد انتهاء إيقافه خلال كأس كوبا أمريكا العام الماضي.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني في بيان عبر تويتر أن تابيا تشاور مع أليخاندرو دومينيغز رئيس اتحاد امريكا الجنوبية “الكونيمبول” والذي أكد انتهاء الإيقاف وأن ميسي يستطيع اللعب.

وتم إيقاف ميسي مباراة واحدة بعد طرده في مباراة تحديد المركز الثالث ضد تشيلي واتهامه مسؤولي “الكونيمبول” بالفساد.

وتستهل الأرجنتين التي لم تفز بكأس العالم منذ 1986 مشوارها في تصفيات كأس العالم بمباراتين متتاليتين إذ تستضيف الإكوادور قبل أن تخرج لمواجهة بوليفيا.

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