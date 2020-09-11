شنغهاي: 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بلدية شنغهاي الصينية اليوم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا لقادمين من الخارج دون تسجيل إصابات محلية جديدة.

وجاء في بيان صدر عن اللجنة وفق ما نقلت وكالة شينخوا أن سبعا من الإصابات الجديدة لمواطنين صينيين فيما الإصابة الثامنة لمواطن من بنين مشيرة إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مشاف مخصصة للعلاج في حين تم وضع ما إجماليه 196 مخالطا للمصابين تحت الحجر الصحي.

وذكرت اللجنة أن مدينة شنغهاي سجلت ما إجماليه 595 إصابة لقادمين من الخارج بكورونا و342 محلية حتى يوم أمس.

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