مقتل 8 أشخاص وتدمير مئات المنازل بحرائق في أمريكا

علنت السلطات الأمريكية أن عشرات الحرائق التي سببتها الرياح اندلعت في الأشجار والبلدات في ولايات الساحل الغربي للولايات المتحدة ما أدى إلى تدمير مئات المنازل وقتل ثمانية أشخاص على الأقل.

ونقلت رويترز عن الشرطة الأمريكية قولها إنه خلال الـ 48 ساعة الماضية لقي أربعة أشخاص حتفهم في حرائق في ولاية كاليفورنيا بينما قتل ثلاثة في ولاية أوريغون وتوفي طفل يبلغ من العمر عام واحد في ولاية واشنطن مشيرة إلى أن الآلاف من السكان واجهوا أوامر إخلاء في الولايات الثلاث.

وتحملت ولاية أوريغون العبء الأكبر لما يقرب من 100 حريق غابات رئيسي مزق الولايات الغربية حيث يكافح نحو 3000 من رجال الإطفاء ما يقرب من 36 حريقا.

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