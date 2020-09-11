مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جميعة الزهراء – مطار النيرب بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 14,00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 23 محرم 1442 الموافق لـ 11 أيلول 2020
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الأخبار
أوتشا: هدم 389 منزلاً ومنشأة فلسطينية بين آذار وآب
اتفاق صيني - هندي على خفض التوتر في المناطق الحدودية
إصابة فلسطيني باعتداء قوات الاحتلال عليه في الضفة
تراجع أسعار النفط
انفجار في مستودع للجيش الأردني
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط حلب وتسقط معظم صواريخ العدوان
الجعفري: سورية أوفت بالتزامات انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودمرت كامل مخزونها ويجب إغلاق هذا الملف نهائياً
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتخل عن استفزازاتها في شرق المتوسط
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على قرية البركة وقلعة ميرزا في سهل الغاب
الألمان يعتبرون ترامب أخطر من جائحة كورونا