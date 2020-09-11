آخر تحديث: 2020-09-11 11:33:05
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في جميعة الزهراء – مطار النيرب بحلب من الساعة 8.00 صباحاً حتى الساعة 14,00

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التصنيفات: آخر الأخبار

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