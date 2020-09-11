بدء استقبال الاعتراضات على نتائج الدورة الإضافية للثانويات

الحسكة ـ خليل اقطيني

بدأت مديرية التربية في الحسكة باستقبال طلبات الاعتراض على نتائج الدورة الإضافية لامتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها.

وذكرت مدير التربية_ إلهام صورخان ل(تشرين) أن تقديم طلبات الاعتراض على النتائج الامتحانية سيستمر في دائرة الامتحانات في الحسكة والمجمع التربوي في القامشلي لغاية الرابع عشر من الشهر الحالي. حيث يحق لكل طالب الاعتراض على الخطأ المادي في نتيجة مادة واحدة فقط من المادتين اللتين قام بتقديمهما خلال الدورة الامتحانية الإضافية التي بلغت نسبة نجاح طلاب الفرع العلمي في المحافظة فيها 96% إذ نجح 3380 طالباً من أصل 3507 طلاب. وتجاوزت نسبة نجاح طلاب الفرع الأدبي 78% إذ نجح 1743 طالباً من أصل 2224 طالباً. كما يمكن للطلاب للمتقدمين لامتحان الثانوية العامة بفرعيها (العلمي والأدبي) دورة 2020 الثانية الإضافية تقديم طلبات إعادة تصحيح مادة واحدة فقط.

وأوضحت صورخان أن لجنة خاصة مشكلة من مديرية التربية ستقوم بدراسة الاعتراضات التي ستقدم من الطلاب. ويتضمن عمل اللجنة إجراء مراجعة للأوراق الامتحانية بالكامل للمواد المعترض على نتائجها من أجل التأكد من عدم وجود خطأ مادي إما بجمع المفردات وإما وجود سؤال غير مصحح ومن العقوبة المفروضة بحق مخالفي التعليمات الامتحانية للطلاب أو غير ذلك من الملاحظات. مبينة أن الدورة الامتحانية الإضافية لا تدخل في حساب الدورات الامتحانية للطالب، وبذلك يحق له التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية في العام القادم في الدورتين الأولى والتكميلية.

ومن الجدير ذكره أن محافظة الحسكة تمكنت خلال العام الحالي من الحصول على المركز الثاني بعد محافظة طرطوس وبالتساوي مع محافظة دمشق بعدد التلاميذ الحاصلين على العلامة التامة في نتائج شهادة التعليم الأساسي وهم 10 تلاميذ 310 من 310، إضافة إلى خمسة تلاميذ حصلوا على 309.2 إلى 309.8 علامات، أي أن 15 تلميذاً حصلوا على العلامة التامة وما يقاربها في محافظة الحسكة هذا العام لأول مرة.

طباعة