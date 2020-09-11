تأهيل مشتل التحرير في «صيدا» لإنتاج غراس الزيتون

القنيطرة - ممدوح عوض

ضمن خططها المستمرة في إعادة الإقلاع بالعملية الإنتاجية الزراعية على أرض المحافظة أعادت مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع منظمة UNDP تأهيل مشتل التحرير في قرية صيدا بالقطاع الجنوبي من المحافظة لإنتاج غراس الزيتون وإنتاج أصناف أخرى.

وذكر المهندس محمود شنان – رئيس دائرة الهندسة والنقل في مديرية زراعة القنيطرة والمشرف على إعادة تأهيل المشتل أهمية تأهيل مركز صيدا الزراعي لكونه المركز الرئيسي لتوزيع غراس الزيتون لكل المحافظات، مشيراً إلى مساهمة المركز بتوفير وخلق فرص عمل لأبناء القنيطرة، ما يؤدي إلى الاستمرار بالعملية الإنتاجية والتنموية للمحافظة، وأضاف شنان: إن منظمة UNDP قامت بأعمال ترميم للمباني وإنشاء 3 بيوت بلاستيكية لإنتاج الغراس، وخصص البيت الأول للأعمال العادية، والبيت الثاني لأعمال التجذير، والثالث لأعمال التقصية، وتقدر مساحة كل بيت بلاستيكي بنحو 150م3 وطول البيت 50م وعرضه 8 أمتار.

ولفت إلى أنه تم تعزيل البئر وتركيب غاطسة جديدة بغزارة 25م3 بالساعة مع مجموعة توليد كاملة باستطاعة 80 حصاناً مع لوحات تحكم كهربائية، إضافة إلى تأمين أنابيب جر مياه لتغذية الأحواض الزراعية والخزانات والبيوت البلاستيكية.

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