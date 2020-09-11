عودة المدينة الجامعية للخدمة مرهون بصرف قيمة أعمال الصيانة

دير الزور – مالك الجاسم

سؤال يتكرر على لسان الطلبة بين الحين والآخر عن المدينة الجامعية في ديرالزور ، ومتى تفتح أبوابها بعد أن تعرضت كما الكثير من الأبنية الحكومية للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة؟

المهندس محمود العبدالله_ مدير مكتب الشؤون الهندسية في جامعة الفرات وخلال حديثه لـ «تشرين» قال: تقع المدينة الجامعية ضمن الحرم الجامعي، وتتكون من أربع وحدات سكنية اثنتان ضمن الاستثمار ، واثنتان على الهيكل وقيد التجهيز، وخلال الحرب والحصار الخانق الذي فرض على المدينة من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ، تعرضت الوحدات جميعها للتخريب.

وبعد عودة الحياة الطبيعية للمحافظة خصصت للوحدات السكنية الجامعية مبالغ من إعادة الإعمار منذ عام 2018 ، وخصص لها مبلغ 192 مليون ليرة ، وأبرم عقد مع مؤسسة الإسكان العسكري لتأهيل الوحدات وترميمها ، وقد أنجز العقد كاملاً بالنسبة للوحدة السكنية الأولى ، ولكن الأعمال لم تنته ، وهي الأعمال الصحية الرئيسية والأعمال الكهربائية كذلك، أما في المرحلة الثانية ، فقد تم إعداد دراسة لما تبقى من المرحلة الأولى ، وهي الأعمال الصحية والكهربائية ، إذ خصص لها مبلغ 60 مليون ليرة عام 2019 ، وأبرم عقد مع قطاع خاص ، وأعد له كشف مالي بتاريخ 10 / 12 / 2019 وتم إرساله إلى وزارة التعليم العالي ومنه إلى وزارة الإدارة المحلية ، وحتى الآن لم يتم صرفه ، وبسبب عدم صرف المبلغ المخصص للمشروع توقف العمل في السكن.

كما تم تخصيص مبالغ من الخطة الاستثمارية للأثاث بقيمة 95 مليون ليرة ، وأعلن العقد للتأثيث وهو قيد الإنجاز حالياً .

وخلال عام 2020 خصص مبلغ من إعادة الإعمار بقيمة 301 مليون ليرة لاستكمال الوحدة السكنية الأولى والمباشرة بالوحدة السكنية الثانية.

بدوره الدكتور ياسر الصالح مدير المدينة الجامعية وخلال حديثه لـ «تشرين» قال: بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن حوالي 65 % من العمل بالوحدة الأولى ، مع الاشارة، أن المدينة استخدمت مركز إيواء مع بداية الأزمة ، وبلغ الكشف التقديري لصيانة الوحدة الثانية حوالي 400 مليون ليرة ،

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