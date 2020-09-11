مخالفة بناء في المهاجرين والمخالف مصرّ على تنفيذها

دمشق- زهيرالمحمد

تنشط مخالفات البناء بين الحين والآخر ولاسيما في مناطق السكن العشوائي و الكثير من تلك المخالفات تنجو من الهدم ومتابعة الجهات الرقابية إما لسبب أن تكون تلك المخالفات تمت بغفلة عن تلك الجهات أو ربما لسبب غياب الرقابة وضعفها أضف إلى ذلك عدم إبلاغ المواطنين المتضررين من تلك المخالفات لتلك الجهات بهذه المخالفات لخشيتهم من تقديم الشكوى ومايتبعها من مضايقات من قبل أولئك المخالفين، لتتوسع تلك المخالفات من قبل ضعاف النفوس على حساب راحة المواطنين وتصبح مصدر إزعاج و قلق لهم لكونها تبنى بعجل ومن دون أي دراسة هندسية تذكر .

وفي هذا الصدد وردتنا شكوى من عدد من المواطنين القاطنين في منطقة المهاجرين بدمشق جادات (فوق النبعة) يشرحون فيها معاناتهم الكبيرة نتيجة حدوث مخالفة بناء في وضح النهار, ما ألحق أذى وضرراً كبيراً بالسكان، علماً بأن هذه المخالفة ليست بجديدة إذ تمت إزالتها من قبل ضابطة البناء منذ قرابة الخمسة أشهر إلا أنه يبدو أن المخالف مصر على تنفيذ تلك المخالفة.

ويشير المواطنون في شكواهم إلى قيام أحد المواطنين القاطن في منطقة المهاجرين -جادات بدمشق فوق النبعة بأخذ مساحة من السطح وتشييد شقة عليها من دون سابق إنذار أو احترام لساكني البناء فقد أضر بجيرانه ولاسيما جاره الذي يقطن مقابله مطالبين المعنيين في دائرة خدمات المهاجرين ضرورة متابعة تلك المخالفة والعمل على ازالتها.

(تشرين) تواصلت مع المهندسة رهام بشور- رئيسة دائرة خدمات المهاجرين والتي أكدت لنا بأنها ستتابع الشكوى بشكل مباشر و سترسل فوراً عناصر من ضابطة قمع مخالفات البناء وسيتم التعامل مع تلك المخالفة وفق الأنظمة والقوانين.

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