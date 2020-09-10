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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 23 محرم 1442 الموافق لـ 10 أيلول 2020
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مصدر عسكري : في الساعة 1,30 من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ وتصدت وسائط دفاعنا الجوي له وأسقطت معظمها
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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتخل عن استفزازاتها في شرق المتوسط
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على قرية البركة وقلعة ميرزا في سهل الغاب
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الجيش اللبناني يسقط طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي فوق عيتا الشعب
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صباغ: العلاقة بين الشعبين الشقيقين في سورية وإيران تتوطد باستمرار
لقاء الأحزاب: العقوبات الجديدة تؤكد العداء الأميركي ضد لبنان
النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 22 شخصاً
شرطة باريس تحظر احتجاجاً للسترات الصفراء مطلع الأسبوع القادم
سقوط صاروخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي