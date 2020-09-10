آخر تحديث: 2020-09-11 02:19:40
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مصدر عسكري : في الساعة 1,30 من صباح اليوم قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفاً محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ وتصدت وسائط دفاعنا الجوي له وأسقطت معظمها
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مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تسقط عدداً من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها

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